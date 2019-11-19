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المصرى يقيد بهاء مجدى وعماد فتحى فى قائمته الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتم الجهاز الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي إجراءات قيد الثنائي بهاء مجدي وعماد فتحي ضمن قائمة الفريق بالنسخة السابعة عشرة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ليصبح من حق الثنائي المشاركة في مباريات الفريق بالمجموعة الأولى والتي يستهلها بمواجهة مضيفه نواذيبو الموريتاني في المباراة المقرر إقامتها على استاد شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في الأول من ديسمبر المقبل.

من المقرر أن تشهد مباريات المصري المقبلة بالبطولة الكونفدرالية أيضًا مشاركة المهاجم الليبي الدولي مفتاح طقطق والذي كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد رفض مشاركته مع المصري بالأدوار التمهيدية نتيجة لتأخر وصول بطاقته الدولية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

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