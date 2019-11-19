شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفاضل بين النيجيرى ايليكى والأنجولى بولولو لتدعيم الهجوم بتوصية من فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر بين الثنائى النيجيرى ايليكى مهاجم لوزيرن السويسرى والأنجولى أفيميكو بولولو مهاجم بازل السويسرى، لاختيار أحدهما لتدعيم الهجوم خلال الميركاتو الشتوى المقبل.

ودخلت إدارة الأهلى فى مفاوضات مبدئية مع الناديين السويسريين لبحث مطالبهما للاستغناء عن المهاجمين المميزين قبل الاستقرار على أحدهم وهو ما سيتوقف على القيمة المادية المطلوبة، وإن كان ايليكى هو الأقرب، جاء ترشيح الثنائى من قبل السويسرى فايلر المدير الفنى للفريق، الذى تابعهما خلال عمله فى الدورى السويسرى قبل تعاقده مع الأهلى.

وسيكون التعاقد مع واحد من الثنائى الأفريقى على حساب واحد من الخماسى الأجنبى المقيد بقائمة الفريق الأحمر.