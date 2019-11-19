شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفاضل بين النيجيرى ايليكى والأنجولى بولولو لتدعيم الهجوم بتوصية من فايلر والان مع تفاصيل الخبر
وسيكون التعاقد مع واحد من الثنائى الأفريقى على حساب واحد من الخماسى الأجنبى المقيد بقائمة الفريق الأحمر.
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