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شكرا لقرائتكم خبر عن تصفييات كان 2021| المغرب تضرب بروندي بثلاثية في عقر دارها والان مع التفاصيل
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
المغرب تضرب بروندي
حقق المنتخب المغربي الفوز بثلاثية نظيفة أمام مضيفيه بوروندى، اليوم الثلاثاء، على ملعب الأمير لويس رواغاسوري وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.
مباراة بروندي ضد المغرب
بدأ المدرب وحيد خاليلوزيتش بالقوة الضاربة سعياً لتحقيق الفوز حيث كان التشكيل عبارة عن ياسين بونو في حراسة المرمى، أمامه الرباعي أشرف حكيمي ونوصير المزراوي ويونس عبد الحميد ورومان سايس، ليكون في منتصف الملعب سليم أملاح وسفيان أمرابط وعادل تاعرابت وفي خط الهجوم حكيم زياش ونور الدين أمرابط ويوسف النصيري.
بدأت أحداث اللقاء بسيطرة مغربية تامة على منطقة وسط الملعب وظهر فارق المستوي الفني بين المنتخبين ، حيث تواصلت الهجمات المغربية حتي افتتح نصير مزراوى التسجيل فى الدقيقة 26، قبل أن يعزز يوسف النصيرى النتيجة فى الدقيقة 39، وفى الدقيقة 82 اختتم أشرف حكيمى ثلاثية المغرب فى شباك بوروندى.
ترتيب المغرب
وبهذه النتيجة، يحتل منتخب المغرب صدارة المجموعة بشكل مؤقت رافعًا رصيده إلى النقطة الرابعة، ليعوض أسود الأطلس إخفاق الجولة الأولى عندما فاجأ الجميع بفشله في تحقيق الانتصار على نظيره منتخب موريتانيا، واكتفى بالتعادل السلبي معه، بينما يستمر منتخب بوروندى فى المركز الأخير دون نقاط.
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