شكرا لقرائتكم خبر عن أوزباكستان تفوز على فلسطين بثنائية نظيفة في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 أوزباكستان تفوز على فلسطين انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين منتخب أوزباكستان ومنتخب فلسطين، ضمن تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، بفوز أوزباكستان، بهدفين نظيفين.

Advertisements افتتح التسجيل لمنتخب أوزباكستان اللاعب إلدور شومورودوف في الدقيقة 18 من الشوط الأول. وفي الدقيقة 58 من الشوط الثاني، تمكن إلدور شومورودوف من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقة. بهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب أوزباكستان إلى المركز الأول برصيد 9 نقاط، بينما يبقى المنتخب الفلسطيني عند النقطة الرابعة يحتل بها المركز الرابع.

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