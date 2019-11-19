بالأرقام.. رونالدو البرتغال vs رونالدو اليوفنتوس

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الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 واصل الدون كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي وجناح فريق يوفنتوس الايطالي عادته المفضلة بتسجيل الأهداف و تمزيق شباك الخصوم اخر ضحايا هذا الهجوم الغشيم هو منتخب لوكسمبورج ، الذي سجل في مرماه الهدف التاسع والتسعين في مسيرة الدون الدولية مع البرتغاليين ليصبح علي بعد 10 أهداف فقط من اللحاق بأسطورة الكرة الإيرانية علي دائي صاحب 109هدف الاعلي تهديفيا علي الصعيد الدولي .

في الموسم الجاري 2019_2020 , لعب رونالدو 6مباريات مع منتخب بلاده سجل فيهم 11هدف علي عكس وضعيته مع فريقه في الدوري المحلي ودورى ابطال اوروبا . لعب كريستيانو رونالدو برفقة السيدة العجوز 14مباراة سجل فيهما 6 أهداف فقط ،مقسمة الي ثلاث مباريات في دورى ابطال أوروبا سجل فيهما هدف وحيد و احدي عشر مباراة في السيريA سجل فيهما خمس أهداف فقط.

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