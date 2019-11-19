"الأهلي" المصري بوابة الأندية العربية للرجل الأول دائما

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الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

ألاهلي

لم يعد الأمر مجرد صدفة أو شئ صعب، بل على العكس تماما هو بالفعل الأهلي نادي القرن مصنع لصناعة المدربين الكبار بمقدمتهم الساحر البرتغالي "جوزيه" ولكن مؤخرا يختتم جاريدو سلسلة هؤلاء الكبار مع النجم الساحلي.



كان دائما يقال أن النادي الأهلي هو من يصنع تاريخ المدربين ويجعلهم من الأسماء الكبيرة ذائعة الصيط لتتهافت عليها الأندية العربية الشقيقة الآسيوية الخليجية والإفريقية.

* مانويل جوزيه الأفضل بتاريخ الأحمر وقاهر الزمالك

تولى مهمة تدريب الأهلي عام ٢٠٠١ مع جيل خالد بيبو والحضري وسيد عبد الحفيظ وأحمد بلال ووائل جمعة إلخ إلخ من الأسماء الكبيرة، حيث تحقيق دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بثلاثية أو هاتريك خالد بيبو ، حتى الرحيل المفاجئ والعود بموسم ٢٠٠٤/٢٠٠٥ محققا التالي:

١_ ظل للموسم ٢٠٠٨/٢٠٠٩، حتى يتوج بمسابقة الدوري المصري ستة مواسم متتالية. ٢_ بطل دوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات أعوام ٢٠٠٥_٢٠٠٦_٢٠٠٨_٢٠٠١/ ليحصل على ميدالية البروزنزية والمركز الثالث ببطولة العالم للأندية.

٣_ بطل كأس مصر أعوام ٢٠٠٦_ ٢٠٠٧ والسوبر أعوام ٢٠٠٥ _٢٠٠٦_٢٠٠٧_٢٠٠٨.

٤_ السوبر الأفريقي أعوام ٢٠٠٦_ ٢٠٠٥_٢٠٠٨_٢٠٠٢.

٥_ التأهل لكأس لعالم للأندية أعوام ٢٠٠٥_٢٠٠٦_٢٠٠٨.

* من الأهلي إلى تجربة دولية أولى مع أنجولا

رحل عن جدران القلعة الحمراء نهاية موسم ٢٠٠٨/٢٠٩، حتى يتولة قيادة منتخب أنجولا مستضيف بطولة أمم أفريقيا عام ٢٠١٠ وقدم أداء جيد بدور المجموعات ومنها المباراة الشهيرة أمام والدراما برباعية لكل منتخب خلال دور المجموعات، إلى أن كانت النهاية بدور الثمانية أمام البلاك ستارز المنتخب الغاني والخسارة المتوقعة لتفشل أولى تجارب الساحر البرتغالي مع المنتخبات.

* من أنجولا للاتحاد السعودي والاخفاق غير المتوقع

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رحل العجوز عن تجربة أنجولا بذكرياتها السلبية والسعيدة بالبعض منها، حتى يقود أول فريق عربي غير الأهلي وبالقارة الصفراء آسيا والخليج العربي عبر بوابة الاتحاد السعودي الملقب بالنمور، إلا أنه لم يفلح رغم تاريخه الكبير بالقارة العجوز والأهلي ليرحل من جديد.

وبهذا يكون جوزيه هو أول مدرب أوروبي يخرج من الأهلي لولاية فريق عربي أخر ولكن دون أي نجاح.

ملحوظة عاد جوزيه لمدة موسم أخير للأهلي وكالعادة استطاع أن يكون طوق نجاته بالنصف الأخير من الموسم وحقق لقب الدوري مرة أخرى موسم ٢٠١٠/٢٠١١ ثم التواجد بموسم ٢٠١٢/٢٠١٣ وقيادة الأهلي للغبور إلى دوري مجموعات أبطال أفريقيا مع ختام مثير أمام فريق مالي بأقدام لاعبه المفضل محمد أبوتريكة ليكتب فصل النهاية بين الساحر والمارد الأحمر.

* بيسيرو البرتغالي الآخر لكنه الأقل

خاض الأهلي تجربة جديدة مع جوزيه بيسيرو والمدرسة البرتغالية بعد مانويل، لكنه الأول فشل بفعل أي شئ رغم فوزه بثمانية لقاءات وتعادل بمناسبتين ثم هزيمتين، حتى يخرج لقيادة الشارقة الإماراتي ولكنه رحل سريعا رغم نجاحه بقيادة الفريق لنهائي كأس الدولة أمام الوحدة.

* بعد جوزيه كان البدري الأنجح لقيادة أندية عربية أخرى

في الحقيقة لتظهر الحقيقة بكل تفاصيلها تحتاج لمجلدات عديدة، ولكن لحسام البدري تاريخ مميز مع الأهلي، حيث خلافة مانويل جوزيه وتولي المهمة موسم ٢٠٠٩/٢٠١٠ والتتويج بالدوري وهزيمة الزمالك بالكأس مع جيل عفروتو والجزار شهاب وأحمد شكري وأحمد عادل عبد المنعم ليتصيد البطولان دون أسماء كبيرة عدا بالطبع أبوتريمة وجمعة وفتحي وأسماء أخرى كثيرة، حتى رحل لقيادة المريخ السوداني وإعادته لمنصات التتويج بلقب مسابقة الدوري مرتين على التوالي والذهاب به بعيدا في الكأس ودوري أبطال أفريقيا، ثم الذهاب لإنبي ومنه لللأهلي عام ٢٠١٢ خلفا لجوزيه، ليرحل لقيادة المنتخب الأوليمبي ومنه لأهلي طرابلس الليبي في استمرار لتكرار مدرب الأهلي بالفرق العربية.

* باتريس كارتيون بعد الأحمر يذهب للمغرب

تولى قيادة الأعلي خلفا للمقال حسام البدري بعقدة لمدة موسمين، إلا أنه لم يكن عند المنتظر منع رغم ترك الأحمر بالصدارة المحلية والذهاب به لنهائي أبطال أفريقيا، إلا أنه خسر النهائي أمام الترجي التونسي ليرحل ومنه للرجاء المغربي خلفا للإسباني جاريدو ويقوده للفوز بكأس الاتحاد الإفريقي.

*جاريدو ووجهتين عربيتين بعد الأهلي فور اللقب الأغلى

تولى قيادة النادي الأهلي موسم ٢٠١٤/٢٠١٥ وقاده للفوز بكأس السوبر المصري وبطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية"، ثم الرحيل وتولي الاتفاق السعودي مع تجربة ثانية بالكرة العربية، ثم الرجاء المفربي والكرة الأفريقية من جديد لينجح بالتتويج ببطولتي كأس العرش وبطولته المفضلة الكونفدرالية.

وختاما يعود جاريدو بعد تجربة غير مجدية هذا العام ٢٠١٩ مع الشارقة الإماراتي، كي يتولى مجددا فريق أخر بالكرة الأفريقية العربية ألا وهو النجم الساحلي التونسي، حتى يكون على موعد خلال الأيام المقبلة لمواجهة ناديه السابق الأهلي بدور مجموعات أبطال أفريقيا.

إذا هو الأهلي المصري نادي القرن بأفريقيا ومصنع المدربين الكبار وهو دائما تميمة حظ الفرق العربية أشقائه وخاص المغرب أسود الأطلس.