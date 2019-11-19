«فايلر» يوجه «رسالة خاصة» لجماهير الأهلي (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، رسالة خاصة لجماهير القلعة الحمراء عبر حساب النادي على «إنستجرام». وقال «فايلر»، في فيديو نشره حساب النادي الأهلي: «مرحبًا بالجماهير، أنا سعيد لوجودي هنا، وأتمنى أن أسعدكم بعملنا على أرض الملعب ونتائجنا التي نحاول أن نحققها». واختتم: «أراكم قريبًا.. إلى اللقاء».

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