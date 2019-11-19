شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. لويس إنريكي يعود لتدريب منتخب إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشكل رسمي عودة لويس إنريكي، المدير الفني السباق لـ«لاروخا» إلى منصبه، الذي كان قد تخلى عنه في وقت سابق هذا العام لأسباب شخصية.

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وكان مساعد «إنريكي» روبيرتو مورينو قد تولى القيادة الفنية للمنتخب الإسباني بشكل مؤقت في مارس الماضي، قبل أن يتم تعيينه بشكل رسمي مديرًا فنيًا للفريق في يونيو.

وتحت قيادة «مورينو»، خاض «لا روخا» 9 مباريات فاز في 7 منها وتعادل في 2، كما قاده للتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وتولى لويس إنريكي تدريب المنتخب الإسباني في يوليو 2018 وحتى تنصيب «مورينو» كخليفة له رسميًا في يونيو 2019، حيث قاد الماتادور في 7 مباريات فاز في 5 منها وخسر في 2.