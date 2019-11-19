شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينافس «فيرمينو» و«ماني» و«سواريز» على «لاعب العقد» في ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينافس النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، زملاءه ساديو ماني وفيرجيل فان دايك وروبيرتو فيرمينو، بالإضافة إلى نجم برشلونة الحالي وليفربول السابق لويس سواريز على لقب «لاعب العقد» في الريدز باختيارات محرري موقع «ليفربول إيكو».

وأجرى الموقع استفتاءً بين محرريه ليختار كل منهم من يراه من وجهة نظره أفضل لاعب في ليفربول خلال السنوات الـ 10 الأخيرة، واختار كل من بول جورست وأيان دويل لويس سواريز، فيما وقع اختيار شين برادبوري على ساديو ماني ورأى دان كاي تفوق فيرجيل فان دايك فيما وقع اختيار ثيو سكوايرز على روبيرتو فيرمينو.

أما الكاتب كونور دان، فاختار المصري محمد صلاح كأفضل لاعب في ليفربول خلال العقد الأخير، مفسرًا رأيه قائلًا: «اختيار بهذا الحجم ليس سهلًا بأي شكل من الأشكال، سيكون من السهل التحدث عن لويس سواريز وكذلك فيرجيل فان دايك، كما يمكن أن يستحق الجائزة أيضًا كل من ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو وحتى فيليبي كوتينيو، ولكن لمستوى عبقريته الرائع والعالمي فلاعب العقد هو بالتأكيد محمد صلاح».

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وأضاف: «بالنظر إلى أن النجم المصري سجل 44 هدفًا في موسمه الأول في الأنفيلد، فقد تضمنت 32 هدفًا في الدوري الإنجليزي ليحطم الرقم القياسي لهداف المسابقة في موسم واحد ليحصل على جائزتي لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة كتاب كرة القدم، كما حطم العديد من الأرقام القياسية في طريقه لهذه الإنجازات أيضًا».

وتابع: «وحطم صلاح جميع الانتقادات التي وصفته بظاهرة الموسم الواحد بعد تقديم مستوى مميز خلال الموسم الماضي الذي شهد تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا والحصول على مركز الوصافة في الدوري الإنجليزي، البطولة التي تشارك جائزة هدافها مع ماني وأوباميانج».

واختتم: «لقد كان صانعًا ومقدمًا للعديد من الأهداف الرائعة وكان تقريبًا العامل الذي رفع مستوى ليفربول في كرة القدم العالمية لذا بالنسبة لي يحصل هو على التاج».

واختار الموقع في النهاية لويس سواريز كلاعب العقد في ليفربول بعد حصوله على صوتين مقابل صوت واحد لكل من منافسيه.