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الاتحاد المصرى للكاراتيه التقليدى يشكر الرئيس السيسي فى بيان رسمي...

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جدة - عمرو شويل وجه الاتحاد المصرى للكاراتيه التقليدى، برئاسة رامى مكاوى، من لاخل بيانا  اليوم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، باعتماد أوراق الاتحاد المصرى للكاراتيه التقليدى، موجهين أيضا الشكر للقائمين على المصرية وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب، للإستجابة للمطالب المشروعة للاتحاد المصرى للكاراتيه التقليدى.

 

وأهدى الاتحاد المصرى للكاراتيه التقليدى، هذا النجاح إلى روح الراحل إبراهيم المرحومى مؤسس الإتحاد المصرى و العربى والافريقى، والذي أفنى عمره مدافعا عن اللعبة وساهم على انتشارها على المستوى المحلي والقاري والدولي.

 

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رامي مكاوي

 

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وأكد رامى مكاوى، رئيس الاتحاد المصرى، على استمرارهم فى تعليم مبادئ الكاراتيه التقليدي تحت شعار "ابحث عن تهذيب الخلق _ كن وفيا _ كن مجتهدا _ احترم الآخرين _ تملك نفسك من الغضب".

 

من جانبه قال رامى مكاوى فى تصريحات لليوم السابع أن أوراق الاتحاد تتواجد لدى وزارة الشباب و منذ أكتوبر من العام الماضى ، إلا انها كانت مجمدة دون أسباب ، و لكن تلقى مساء امس إخطارا من الوزارة بأنه تم اعتماد أوراق الاتحاد ، وأصبح معترف به رسميا من الوزارة .

 

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