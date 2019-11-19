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شكرا لقرائتكم الاتحاد المصرى للكاراتيه التقليدى يشكر الرئيس السيسي فى بيان رسمي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
رامي مكاوي
وأكد رامى مكاوى، رئيس الاتحاد المصرى، على استمرارهم فى تعليم مبادئ الكاراتيه التقليدي تحت شعار "ابحث عن تهذيب الخلق _ كن وفيا _ كن مجتهدا _ احترم الآخرين _ تملك نفسك من الغضب".
من جانبه قال رامى مكاوى فى تصريحات لليوم السابع أن أوراق الاتحاد تتواجد لدى وزارة الشباب و الرياضة منذ أكتوبر من العام الماضى ، إلا انها كانت مجمدة دون أسباب ، و لكن تلقى مساء امس إخطارا من الوزارة بأنه تم اعتماد أوراق الاتحاد ، وأصبح معترف به رسميا من الوزارة .
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