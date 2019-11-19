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جدة - عمرو شويل مصر ضد جنوب افريقيا
يخوض منتخب مصر لقاء فى قمة الاهمية امام نظيره منتخب جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.
مشاهدة مصر وجنوب افريقيا اليوم الثلاثاء 19-11-2019
مصر ضد جنوب افريقيا
منتخب مصر مستضيف البطولة تأهل إلى دور نصف النهائي عقب تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بالفوز على مالي في لقاء الافتتاح بهدف دون رد، ثم الفوز على منتخب غانا بنتيجة 3-2 ثم على منتخب الكاميرون بنتيجة 2-1، ويمتلك الفراعنة أقوى هجوم في البطولة برصيد 6 أهداف، كما يتصدر المهاجم مصطفى محمد قائمة الهدافين برصيد 4 أهداف.
كورة اون لاين مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب افريقيا بث مباشر الان 19-11-2019 في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما liveمصر ضد جنوب افريقيا في المقابل تأهل منتخب جنوب إفريقيا لنفس الدور عقب احتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية عقب التعادل سلبا مع كل من زامبيا ونيجيريا والفوز في الجولة الثانية على حساب منتخب كوت ديفوار بهدف دون رد، ويعد منتخب الأولاد هو المنتخب الوحيد الذي لم تستقبل شباكة أي هدف.
مصر ضد جنوب افريقيا.
مشاهدة مصر وجنوب افريقيا اليوم الثلاثاء 19-11-2019
مصر ضد جنوب افريقيا اكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر أن الجيل الحالي مبشر ويذكره بجيل منتخب الشباب عام 2001 الذي حصد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للشباب، كما أشار غريب أنه يعرف منتخب جنوب إفريقيا جيدا بعدما واجه مرتين خلال مباراة ودية سبقت البطولة، لديهم القدرة على التأمين الدفاعي كونه لم تهتز شباكه بأي هدف طوال البطولة، لكن في المقابل لم يسجل سوى هدف وحيد خلال مبارياته الثلاثة، وكلها معطيات سنعمل عليها".
كورة اون لاين مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب افريقيا بث مباشر الان 19-11-2019 في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما liveمصر ضد جنوب افريقيا في المقابل رفع مدرب جنوب إفريقيا دافيد نوتواني شعار التحدي وأكد أنه لا يخشى مواجهة منتخب مصر صاحب الأرض والجمهور، كما أكد الحارس دارين جونسون أن فريقه سيعمل على تكرار ما حدث في كأس أفريقيا للكبار والفوز على المنتخب المصري.
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