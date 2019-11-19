جدة - عمرو شويل مصر ضد جنوب افريقيا

يخوض منتخب مصر لقاء فى قمة الاهمية امام نظيره منتخب جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

مشاهدة مصر وجنوب افريقيا اليوم الثلاثاء 19-11-2019



مصر ضد جنوب افريقيا

منتخب مصر مستضيف البطولة تأهل إلى دور نصف النهائي عقب تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بالفوز على مالي في لقاء الافتتاح بهدف دون رد، ثم الفوز على منتخب غانا بنتيجة 3-2 ثم على منتخب الكاميرون بنتيجة 2-1، ويمتلك الفراعنة أقوى هجوم في البطولة برصيد 6 أهداف، كما يتصدر المهاجم مصطفى محمد قائمة الهدافين برصيد 4 أهداف.

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كورة اون لاين مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب افريقيا بث مباشر الان 19-11-2019 في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما live

مصر ضد جنوب افريقيا في المقابل تأهل منتخب جنوب إفريقيا لنفس الدور عقب احتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية عقب التعادل سلبا مع كل من زامبيا ونيجيريا والفوز في الجولة الثانية على حساب منتخب كوت ديفوار بهدف دون رد، ويعد منتخب الأولاد هو المنتخب الوحيد الذي لم تستقبل شباكة أي هدف.