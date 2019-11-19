شكرا لقرائتكم منتخب البندقية 10 م يتوج بذهبية البطولة الأفريقية للرماية ويتأهل لأولمبياد طوكيو 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
كما حصل على صعيد الفردى على الميدالية الذهبية الرامى محمود طه، بينما حصد أحمد شعبان على الميدالية البرونزية، فيما حقق سامى عبد الرازق المركز الخامس.
وتشارك مصر فى هذه البطولة بكل من الرماة، أحمد قمر وعبد العزيز محيلبة ومصطفى أحنيش وسوزان جابر وماجى عشماوى وأيو مدحت والزهراء شعبان.
فيما يشارك أيضًا فى منافسات هذه البطولة كل من أسامة السعيد ويوسف مقار وشيماء حشاد وهدير السيد مخيمر ومحمد حمدى عبد القادر وهدير سعيد وأميرة فتوح وحافظ جمال وسامى عبد الرازق وأحمد نبيل ودينا عصمت ومسكات على ومى ممدوح وحمادة طلعت وإبراهيم أحمد ومحمود أحمد طه وأحمد شعبان ومحمد أمالى ومصطفى إسماعيل وإبراهيم محمد وأميرة بهاء أبو شقة .
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