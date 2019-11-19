شكرا لقرائتكم الكنانى يستعين بالإعادة التليفزيونية فى مباراة الألومنيوم البنك الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لجأ ياسر الكنانى المدير الفنى للألومنيوم إلى الإعادة التليفزيونية فى مباراة فريقه أمام البنك الأهلى لمعرفة مدى صحة ضربة الجزاء التى احتسبت لصالح المنافس فى نهاية الشوط الأول. ويلتقى البنك الأهلى مع الألومنيوم باستاد البنك حاليا فى الجولة الخامسة من مسابقة المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى. واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء للبنك الأهلى وسط اعتراضات شديدة من الجهاز الفنى للألومنيوم احرزها عمرو عزت مهاجم البنك فى المرمى. Advertisements ويحتل البنك الأهلى صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط ، بينما يحتل الألومنيوم المركز السادس برصيد 6 نقاط.

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