شكرا لقرائتكم الكنانى يستعين بالإعادة التليفزيونية فى مباراة الألومنيوم البنك الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء للبنك الأهلى وسط اعتراضات شديدة من الجهاز الفنى للألومنيوم احرزها عمرو عزت مهاجم البنك فى المرمى.
ويحتل البنك الأهلى صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط ، بينما يحتل الألومنيوم المركز السادس برصيد 6 نقاط.
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