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شكرا لقرائتكم كاف يعلن قائمة مراقبى مواجهة المصري البورسعيدي ونواذيبو الموريتانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وضمت قائمة مسئولي المباراة الجامبي مارتن جوميز مراقباً للمباراة ،فيما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى المغربي عماد الفاحوس ، بينما يقوم السنغالي قالا نداي بمهام مراقب الحكام.
ويعاون تراورى كل من بابا يومبليبا مساعد حكم أول ونوهوم بامبا مساعد حكم ثانى ، بالإضافة إلى الحكم الرابع عبد الله سيسوكو .
وتضم المجموعة الأولى من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية بجوار المصري البمورسعيدى كل من نواذيبو الموريتانى و بيراميدز المصري واينوجو رينجرز النيجيري.
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