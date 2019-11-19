كاف يعلن قائمة مراقبى مواجهة المصري البورسعيدي ونواذيبو الموريتانى...

جدة - عمرو شويل حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسمياً قائمة مسئولي مباراة الجولة الأولي من المجموعة الأولى للنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية والتي تجمع المصري البورسعيدي بمضيفه نواذيبو اف سي بطل موريتانيا والمقرر اقامتها على ستاد شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في التاسعة مساء الأحد المقبل الأول من ديسمبر المقبل "بتوقيت القاهرة .

وضمت قائمة مسئولي المباراة الجامبي مارتن جوميز مراقباً للمباراة ،فيما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى المغربي عماد الفاحوس ، بينما يقوم السنغالي قالا نداي بمهام مراقب الحكام.

أسند الاتحاد الافريقي لكرة القدم إدارة مباراة المصري البورسعيدي ونواديبو الموريتاني فى إطار مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر إقامته بالعاصمة الموريتانية نواكشوط فى الأول من ديسمبر المقبل باستاد شيخا ولد بيديا إلى المالى بوبو تراورى.

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ويعاون تراورى كل من بابا يومبليبا مساعد حكم أول ونوهوم بامبا مساعد حكم ثانى ، بالإضافة إلى الحكم الرابع عبد الله سيسوكو .

وتضم المجموعة الأولى من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية بجوار المصري البمورسعيدى كل من نواذيبو الموريتانى و بيراميدز المصري واينوجو رينجرز النيجيري.