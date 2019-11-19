شكرا لقرائتكم ثلاثى زعيم الثغر المحترف يلحق ببعثة الاتحاد فى البحرين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ويسعى طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى الخروج بنتيجة إيجابية فى تلك المباراة خاصة وأن الفريق سيعود لمواجهة الإسماعيلي بالدورى يوم 30 نوفمبر.
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