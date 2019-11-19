ثلاثى زعيم الثغر المحترف يلحق ببعثة الاتحاد فى البحرين...

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جدة - عمرو شويل يلحق ثلاثى الاتحاد السكندري المحترف المالى ويلسون اكاكبو والليبى أحمد راشد والأوغندى إيمانويل أوكوى ببعثة الفريق بالبحرين استعدادا لمواجهة المحرق البحرينى يوم 24 نوفمبر الجارى فى لقاء العودة المقرر بينهما بالعاصمة البحرينية المنامة. كان الاتحاد السكندرى نجح فى تحقيق الفوز فى مباراة الذهاب بهدفين مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الإسكندرية احرزهما احمد رفعت من ضربة جزاء وخالد قمر. Advertisements ويسعى طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى الخروج بنتيجة إيجابية فى تلك المباراة خاصة وأن الفريق سيعود لمواجهة الإسماعيلي بالدورى يوم 30 نوفمبر.

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