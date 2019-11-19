شكرا لقرائتكم فايلر يفاضل بين إيليكي وأفيميكو لتدعيم هجوم الأهلى فى يناير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يراقب الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر الثنائي النيجيري إيليكي مهاجم لوزيرن السويسري والأنجولي أفيميكو بولولو مهاجم بازل السويسري، لاختيار أحدهما لتدعيم الهجوم خلال الميركاتو الشتوي خلال شهر يناير المقبل.

ودخلت إدارة الأهلي في مفاوضات مبدئية مع الناديين السويسريين لبحث مطالبهما للاستغناء عن المهاجمين المميزين قبل الاستقرار على أحدهم وهو ما سيتوقف على القيمة المادية المطلوبة وأن كان إيليكي هو الأقرب.

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جاء ترشيح الثنائي من قبل فايلر والذي تابعهما خلال عمله في الدوري السويسري قبل تعاقده مع الأهلي.

وسيكون التعاقد مع واحد من الثنائي الإفريقي علي حساب واحد من الخماسي الأجنبي المقيد فى قائمة الفريق الأحمر.

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