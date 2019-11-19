شكرا لقرائتكم ثنائى الزمالك يدعم قائمة المصرى فى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الجهاز الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي من إجراءات قيد الثنائي بهاء مجدي وعماد فتحي ، يأتى ذلك ضمن قائمة الفريق بالنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية

من المقرر أن تشهد مباريات المصري المقبلة بالبطولة الكونفيدرالية أيضاً مشاركة المهاجم الليبي الدولي مفتاح طقطق والذي كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قد رفض مشاركته مع المصري بالأدوار التمهيدية نتيجة لتأخر وصول بطاقته الدولية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

Advertisements

وياتى انتهاء إجراء قيد الثنائى ليصبح من حق الثنائي المشاركة في مباريات الفريق بالمجموعة الأولى والتي يستهلها بمواجهة مضيفه نواذيبو الموريتاني في المباراة المقرر إقامتها على ستاد شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في الأول من ديسمبر المقبل .