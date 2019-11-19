ثنائى الزمالك يدعم قائمة المصرى فى الكونفدرالية...

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من المقرر أن تشهد مباريات المصري المقبلة بالبطولة الكونفيدرالية أيضاً مشاركة المهاجم الليبي الدولي مفتاح طقطق والذي كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قد رفض مشاركته مع المصري بالأدوار التمهيدية نتيجة لتأخر وصول بطاقته الدولية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.
وياتى انتهاء إجراء قيد الثنائى ليصبح من حق الثنائي المشاركة في مباريات الفريق بالمجموعة الأولى والتي يستهلها بمواجهة مضيفه نواذيبو الموريتاني في المباراة المقرر إقامتها على ستاد شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في الأول من ديسمبر المقبل .
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