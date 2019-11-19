شكرا لقرائتكم منتخب الكويت يتجاوز نيبال بهدف بدر المطوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع المنتخب الكويتي لكرة القدم فوزا صعباً من مضيفه منتخب نيبال 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات بطولة كأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022.
ويدين المنتخب الكويتي بالفضل في هذا الفوز للاعب بدر المطوع الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28.
ورفع المنتخب الكويتي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني وتوقف رصيد نيبال عند ثلاث نقاط في المركز الرابع، ويلتقي في وقت لاحق من اليوم أيضا المنتخب الأردني مع نظيره تايوان.
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