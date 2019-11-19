شكرا لقرائتكم الهلال يواصل تحضيراته لأوراوا.. وخربين يلتحق بالبعثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل الهلال تدريباته استعدادا لمواجهة أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، وأجرى الفريق حصة تدريبية، يوم الثلاثاء، ركز خلالها الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوتشيسكو على الجوانب اللياقية والفنية.

وكانت بعثة نادي الهلال وصلت صباح يوم الاثنين إلى اليابان، ودشن الفريق تحضيراته بأول مران في الفترة المسائية، فيما ركز المدرب الروماني في الحصة التدريبية الثانية على تطبيق عدد من الجمل الفنية والتدريبات التكتيكية.

وقال الهلال في حسابه الرسمي على "تويتر": يلتحق السوري عمر خربين ببعثة الفريق يوم الخميس المقبل، وذلك بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده.

ويؤدي الفريق مرانا مغلقا، يوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة أوراوا الذي خسر مباراة الذهاب بهدف دون مقابل في الرياض.