شكرا لقرائتكم مشاركة التايب ورادوي وويلهامسون ولي يونغ في اعتزال القحطاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن ياسر القحطاني عن مشاركة الرباعي الليبي طارق التايب والروماني رادوي والسويدي كريستيان ويلهامسون إلى جانب الكوري الجنوبي لي يونغ في مباراة اعتزاله التي ستقام في الأول من ديسمبر المقبل على استاد جامعة الملك سعود بالرياض.

وسيتم يوم الأربعاء 20 نوفمبر الجاري طرح تذاكر اعتزال ياسر القحطاني لاعب الهلال والقادسية والمنتخب السعودي السابق، والذي سيشهد مواجهة فريق “Y 20” أمام الهلال.

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وأعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عبر حسابه الشخصي في "تويتر" طرح تذاكر حفل الاعتزال والذي يأتي ضمن موسم الرياض الذي يمتد حتى نهاية يناير من العام المقبل.

وسيخوض فريق "Y 20" المطعم بعدد من النجوم العالميين مثل الإيطالي أندريا بيرلو ومواطنه فرانشيكو توتي، بالإضافة إلى الكاميروني صامويل إيتو والهولندي روبن فان بيرسي، المواجهة أمام فريق الهلال بكامل نجومه مطلع ديسمبر المقبل.

ولعب ياسر القحطاني في صفوف الهلال منذ 2005 وحتى صيف 2018 عندما أعلن اعتزاله كرة القدم.