شكرا لقرائتكم منتخب فلسطين يخسر أمام أوزبكستان بثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قفز منتخب أوزبكستان لكرة القدم، مؤقتا، لصدارة المجموعة الرابعة، بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022 ، بفوزه على ضيفه منتخب فلسطين 2 - صفر.

وسجل هدفي منتخب أوزبكستان إلدور شومورودوف في الدقيقتين 17 و58، ورفع منتخب أوزبكستان رصيده إلى تسع نقاط، في صدارة الترتيب، مؤقتا، بفارق نقطة عن المنتخب السعودي الذي لن يخوض مباراة في هذه الجولة، وتوقف رصيد منتخب فلسطين عند أربع نقاط في المركز الرابع قبل الأخير، ويلتقي في وقت لاحق اليوم المنتخب اليمني مع نظيره سنغافورة.