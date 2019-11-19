شكرا لقرائتكم سيبا يفوز بجائزة أفضل لاعب شبابي لشهر أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز الجناح البرازيلي سيبا بجائزة أفضل لاعبي نادي الشباب في شهر أكتوبر الماضي وذلك وفقاً لتصويت جماهير ناديه.
وتنافس سيبا مع الأرجنتيني كريتسيان خوانكا والسنغالي ألفريد ندياي، قبل أن يحصل على الجائزة التي أعلن عنها النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وسجل سيبا 3 أهداف في شهر أكتوبر مع نادي الشباب على العدالة والاتفاق والوحدة، كما صنع هدفاً في الأخيرة.
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