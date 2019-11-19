شكرا لقرائتكم نتائج مبهرة للمنتخب الجزائري في 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنهى المنتخب الجزائري لكرة القدم مشواره في عام 2019، بفوز صعب ومستحق على ضيفه منتخب بوتسوانا أكد به أحقية النتائج المبهرة التي ما فتئ يسجلها منذ عام كامل.

ومنذ خسارته أمام مضيفه منتخب بنين 0-1، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 التي جرت بمصر، لم يعرف " الخضر" أية خسارة أخرى في 17 مباراة منها 11 رسمية، منذ 18 نوفمبر 2018، تاريخ فوزه على مضيفه منتخب توغو 4-1، لحساب ذات التصفيات.

وفي عام 2019، لعبت الجزائر 16 مباراة بينها 6 مباريات ودية، حقق الفوز في 13 منها ( 10 في مباريات رسمية و4 في مواجهات ودية).

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وتألقت الجزائر بشكل لافت في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت بمصر، حيث توجت بلقبها بعدما لعبت 7 مباريات فازت فيها كلها رغم تجاوزها لمنتخب كوت ديفوار في دور الثمانية بركلات الترجيح 4-3، بعدما انتهت المباراة بالتعادل 1-1 بعد التمديد.

وسجلت تشكيلة المدير الفني جمال بلماضي، 29 هدفا منها 19 هدفا في المواجهات الرسمية خلال عام 2019، في حين تلقت شباكها 7 أهداف، 4 منها في المباريات الودية.

النتائج المذهلة التي حققها بلماضي على رأس المنتخب الجزائري مكنته من تحطيم الرقم القياسي للمدرب الراحل عبد الحميد كرمالي، الذي قاد " الخضر" إلى 15 مباراة دون هزيمة، وجعلته يتطلع إلى تحقيق المزيد والاقتراب من أفضل المنتخبات في العالم.