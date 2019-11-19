أنريكي يعود للاشراف على المنتخب الإسباني على حساب مورينو









اسماء السيد - عاد لويس أنريكي للاشراف على المنتخب الإسباني لكرة القدم الذي تركه في حزيران/يونيو الماضي بسبب مرض ابنته التي توفيت لاحقا، لخلافة مساعده السابق روبرت مورينو الذي قاد "لا فوريا روخا" للتأهل الى كأس أوروبا 2020، وذلك بحسب ما أعلن الثلاثاء الاتحاد المحلي للعبة.

وقال رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس في مؤتمر صحافي "بإمكاننا اليوم التأكيد بأن لويس انريكي يعود الى منصبه السابق"، مضيفا "أعرب لنا لويس انريكي عن رغبته بالعودة... والباب كان مفتوحا له على الدوام من أجل العودة".

وكان ابن الـ49 عاما استلم مهامه كمدرب للمنتخب الوطني في تموز/يوليو 2018 بعد مونديال روسيا، لكنه عجز عن إكمال مهمته بسبب مرض ابنته تشانا التي توفيت في اواخر آب/أغسطس بعد صراع مع مرض سرطان العظام، فناب عنه مساعده مورينو ونجح في قيادة أبطال مونديال 2010 الى نهائيات كأس أوروبا 2020 التي أنهوها الإثنين بالفوز على رومانيا 5-صفر.

ولم يكن الاعلان عن عودة انريكي مفاجئا بل كان متوقعا بعد أن غاب مورينو عن المؤتمر الصحافي الذي تلا فوز إسبانيا على رومانيا 5-صفر مساء الإثنين في ختام مشوارها في التصفيات القارية.

ولم يبرر الاتحاد الإسباني للعبة موقف مورينو، لكنه أفاد بأنه سيعقد مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم الثلاثاء، ما دفع وسائل الاعلام الى التكهن بالاعلان عن عودة انريكي لمنصبه السابق.

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وبعد أن شغل مهمة مساعد المدرب، استلم مورينو مهمة الاشراف على المنتخب بعد أن قرر انريكي التنحي في حزيران/يونيو لأسباب شخصية مرتبطة بمرض ابنته، ومع عودة ابن خيخون لمنصبه السابق يكون المنتخب قد شهد تغييرا في منصب المدرب للمرة الخامسة في غضون عامين فقط، وتحديدا منذ الجدل الذي تسبب به جولن لوبيتيغي عشية انطلاق مونديال روسيا 2018 حين أعلن بأنه سينضم الى ريال مدريد بعد البطولة ما أدى الى إقالته واستبداله موقتا بفرناندو هييرو ومن بعده أنريكي ومورينو.

وفي أيلول/سبتمبر، كشف مورينو استعداده للتخلي عن تدريب المنتخب والعودة الى مساعدة انريكي، في حال رغب الأخير بالعودة الى المنصب الذي تركه في حزيران/يونيو، موضحا "ثمة وضع راهن علينا احترامه ولا أعتقد أنه (انريكي) يفكّر بهذه المسألة حاليا"، في إشارة للعودة الى منصبه.

وأضاف في حينها "أعتبر لويس صديقا والصداقة تأتي قبل أي أمر في الحياة لأنه من دونها، نفقد معنى أن نكون بشرا (...) لذا في حال جاء وقت يرغب فيه بالعودة ليكون المدرب، حينها سأكون أول شخص والأكثر سرورا بالتنحي جانبا ومعاودة العمل معه" كمساعد.

وقبل تعاونهما في الإدارة الفنية لأبطال العالم 2010، عمل مورينو مساعدا لانريكي في أندية سلتا فيغو، روما الإيطالي وبرشلونة.

وتولى أنريكي الإدارة الفنية للمنتخب عقب الخروج من الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا في صيف 2018، لكنه غاب عن وظيفته منذ آذار/مارس الماضي قبل أن يتخذ قرار التنحي في حزيران/يونيو.