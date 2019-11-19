هاردن يتعملق مجددا في فوز آخر لهيوستن









اسماء السيد - تعملق جيمس هاردن مجددا ووصل الى حاجز الثلاثين نقطة أو أكثر للمباراة الثامنة تواليا، وهو نفس عدد الانتصارات المتتالية التي حققها فريقه هيوستن روكتس بتغلبه الإثنين على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 132-108 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبعد أن أمطر سلة مينيسوتا بـ49 نقطة خلال مباراة السبت، عزز هاردن صدارته لترتيب أفضل هدافي الدوري بمعدل 39,2 نقطة في المباراة الواحدة، وذلك بتسجيله 36 نقطة مع 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

وساهم الوافد الجديد راسل وستبروك بهذا الفوز السهل لفريقه الذي هيمن على كافة أرباع اللقاء وتقدم على ضيفه بفارق 10 نقاط أو أكثر معظم فترات المواجهة (أنهى الأرباع 29-30 و35-20 و35-26 و33-32)، وذلك بتحقيقه الـ "تريبل دابل" الثالث له هذا الموسم والـ 141 في مسيرته بعد أن سجل 28 نقطة مع 13 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

وأنهى جميع اللاعبين الخمسة الأساسيين في فريق المدرب مايك دانتوني اللقاء بعشر نقاط أو أكثر، وكان أفضلهم، من بعد هاردن ووستبروك، كلينت كابيلا بتسجيله 22 مع 20 متابعة.

وأشاد وستبروك بزميله هاردن بالقول "أعتقد أن الناس يميلون الى الاعتياد على العظمة عندما يرونها يوما بعد الآخر. هذا أمر طبيعي لأنه لا يوجد أي لاعب آخر بإمكانه فعل ذلك (ما يقوم به هاردن). لو كان ما يحققه طبيعيا لقام به الجميع".

ورأى لاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر السابق أن هاردن "وضع نفسه في وقع أن يكون أحد أفضل... المسجلين في التاريخ".

ولم يكن موقف المدرب دانتوني مختلفا عن وستبروك بخصوص ما يقدمه هاردن، قائلا "لا أجد الكلمات المناسبة. ما يقوم به لا يصدق. قلت سابقا بأنه أفضل لاعب هجومي رأيته في حياتي، وهذه هي حقيقة الأمر".

ورأى أن "مهما قامت به الفرق الأخرى، إن دافعت عليه بلاعبين أو مهما كان، هو يجد دائما الحلول. ما يقوم به أمر لا يصدق".

وفي المقلب الآخر، تألق سي دجاي ماكولم بتسجيله 25 نقطة، إلا أنه لم يلق المساندة الكافية من نجم الفريق الآخر داميان ليلارد الذي نجح في 4 من محاولاته الـ15 فقط واكتفى بـ13 نقطة، ما سهل من مهمة هيوستن الذي ألحق ببورتلاند هزيمته التاسعة بعد مباراة دخل الى ربعها الأخير وهو في المقدمة بفارق 23 نقطة نتيجة هيمنته على الربع الثالث بتسجيله 35 نقطة مقابل 26 لضيفه.

- تورونتو يحافظ على سجله المثالي في معقله -

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وحافظ تورونتو رابتورز حامل اللقب على سجله المثالي في ملعبه، بتحقيقه فوزه الخامس من أصل 5 مباريات خاضها حتى الآن بين جمهوره، والتاسع في 13 مباراة بالمجمل، وجاء على حساب تشارلوت هورنتس بنتيجة كبيرة 132-96، بفضل جهود كل من الكاميروني باسكال سياكام (20 نقطة مع 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة) والبريطاني أو دجي أنونوبي (24 مع 5 متابعات) ونورمن باول (17 مع 6 متابعات).

وقاد النجم اليوناني يانيس أنتيتوكنمبو، أفضل لاعب في الموسم الماضي وثاني أفضل مسجل لهذا الموسم خلف هاردن (بمعدل 30,3 نقطة)، فريقه ميلووكي باكس لفوزه الرابع تواليا والعاشر في 13 مباراة، وذلك بتسجيله 33 نقطة مع 10 متابعات في معقل شيكاغو بولز الذي سقط بين جماهيره 101-115 وتلقى هزيمته العاشرة في 14 مباراة.

وبعد أن توقف مسلسل انتصاراته المتتالية عند 10 مباريات بخسارته الأحد أمام ساكرامنتو كينغز، عاد بوسطن سلتيكس سريعا الى سكة الفوز بتغلبه على مضيفه فينيكس صنز 99-85، محققا فوزه الحادي عشر في 13 مباراة بفضل جايسون تاتوم (26 نقطة مع 11 متابعة) وكمبا ووكر (19 مع 5 تمريرات حاسمة) وماركوس سمارت (17 نقطة).

وهيمن بوسطن تماما على اللقاء وأنهى الشوط الأول متقدما بفارق 15 نقطة، ثم لم يسمح لمضيفه بالاقتراب منه لأكثر من 9 نقاط خلال الشوط الثاني.

- بول جورج يسقط فريقه السابق -

وحسم بول جورج مواجهته مع فريقه السابق أوكلاهوما سيتي ثاندر وقاد لوس أنجليس كليبيرز لفوز صعب بين جماهيره 90-88، وذلك بتسجيله ثلاثية ورمية حرة في الثواني القاتلة من من اللقاء الذي أنهاه بـ 18 نقطة مع 7 متابعات و4 تمريرات حاسمة، في حين لم تنفع النقاط الـ22 التي سجلها صانع الألعاب كريس بول في سلة فريقه السابق لتجنيب الضيوف هزيمتهم الخامسة من أصل 5 مباريات خاضوها خارج ملعبهم.

وفي ظل غياب الوافد الجديد الآخر كواهي لينارد، أفضل لاعب في نهائي الموسم الماضي، للمباراة الثالثة تواليا بسبب إصابة في ركبته، لعب مونتريزل هاريل دورا حاسما في قيادة كليبيرز الى فوزه الثامن في 9 مباريات خاضها بين جمهوره والتاسع في 14 مباراة بالمجمل، وذلك بتسجيله 28 نقطة مع 12 متابعة و5 تمريرات حاسمة في غضون 28 دقيقة فقط.

وفي المباريات الأخرى، تعملق السلوفيني لوكا دونشيتش وقاد دالاس مافريكس للفوز على ضيفه سان أنتونيو سبيرز 117-110 بتحقيقه "تريبل دابل" بعد أن سجل 42 نقطة مع 11 متابعة و12 تمريرة، حاسما معركته مع ديمار ديروزان الذي تألق في صفوف الضيوف بتسجيله 36 نقطة مع 8 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

وفاز نيويورك نيكس على كليفلاند كافالييرز 123-105 بفضل 30 نقطة من جوليوس راندل، وإنديانا بيسرز على بروكلين نتس 115-86 بفضل جهود آرون هوليداي (24 نقطة مع 6 متابعات و13 تمريرة حاسمة) وجاستن هوليداي (20 نقطة).

وقاد كارل أنتوني تاونز فريقه مينيسوتا تمبروولفز للفوز على مضيفه يوتا جاز 112-102 بتسجيله 29 نقطة مع 13 متابعة و5 تمريرات حاسمة.