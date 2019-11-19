من خبراء الكرة لفراعنة الاوليمبي : كنتم فرس الرهان الوحيد وننتظر الكأس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرحلة مفصلية يدخلها المنتخب الاوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني لمنتخب الفراعنة، عندما يلتقى فى تمام الثامنة مساءً مع نظيره جنوب أفريقيا فى الدور نصف النهائى ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. طموحات الملايين يحملها أبناء شوقى غريب فى موقعة الليلة ليس من أجل الثأر الكروى فقط للكبار الذين ودعوا كأس الأمم التى أقيمت بمصر خلال العام الجارى من دور الـ16 أمام البافانا بافانا، وإنما لأن الفوز فى مباراة اليوم يعنى حجز تأشيرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020. خبراء الكرة نصحوا الفراعنة الصغار قبل موقعة الليلة عبر الخليج 365: محمد عمارة: التركيز وعدم التسرع والهدوء محمد عمارة: التركيز وعدم التسرع والهدوء شدد محمد عمارة نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق على أن التركيز والهدوء وعدم التسرع سيكون عامل الحسم فى تأهل الفراعنة من تلك المباراة دون انتظار مباراة أخرى حال الخسارة. Advertisements إكرامى: ننتظر كأس البطولة إكرامى: ننتظر كأس البطولة وجه إكرامى الشحات نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق رسالته إلى نجوم الفراعنة قائلاً: كنتم رجالا وعلى قدر المسئولية ونتمنى أن تواصلوا تألقكم الليلة لحجز تأشيرة التأهل والتتويج باللقب. طارق العشرى: فات الكتير وباقى القليل طارق العشرى: فات الكتير وباقى القليل نصح طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لاعبى الفراعنة قائلاً: قطعتم مشوارا طويلا وتحملتم المسئولية "لا تراجع" يجب أن يكون شعاركم فى موقعة الليلة فهى مباراة الترشح لطوكيو اذا انتزعت بطاقة التأهل فالبطولة ستكون ملكك. أسامة عرابى: العبو بنفس الروح وماتستعجلوش المكسب أسامة عرابى: العبو بنفس الروح وماتستعجلوش المكسب نصح أسامة عرابى نجم الأهلى السابق نجوم الفراعنة بضرورة الحفاظ على الروح التى بدأوا بها مشوار البطولة فهى سلاح الفوز على أى منتخب قائلاً: العبوا بنفس الروح وما تستعجلوش المكسب التوفيق بتاع ربنا ويحالف المجتهدين.

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