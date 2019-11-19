شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب البندقية 10م يحصد ذهبية بطولة أفريقيا للرماية.. وكوتة جديدة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح منتخب البندقية 10م فى الحصول على ذهبية البطولة الأفريقية للرماية المقامة فى الجزائر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

بينما حصل اللاعب يوسف حلمى على المركز الأول فى منافسات البندقية للفردى لينجح فى الحصول على كوتة لمصر للتأهل إلى أولمبياد طوكيو، فيما حصل محمد حمدى عبد القادر على المركز الثانى.



المركز الأول رماية

وتشارك مصر فى هذه البطولة بكل من الرماة أحمد قمر وعبد العزيز محيلبة ومصطفى أحنيش وسوزان جابر وماجى عشماوى وأيو مدحت والزهراء شعبان.

يشارك أيضًا فى منافسات هذه البطولة كل من أسامة السعيد ويوسف مقار وشيماء حشاد وهدير السيد مخيمر ومحمد حمدى عبد القادر وهدير سعيد وأميرة فتوح وحافظ جمال وسامى عبد الرازق وأحمد نبيل ودينا عصمت ومسكات على ومى ممدوح وحمادة طلعت وإبراهيم أحمد ومحمود أحمد طه وأحمد شعبان ومحمد أمالى ومصطفى إسماعيل وإبراهيم محمد وأميرة بهاء أبو شقة.