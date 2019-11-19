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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلى يستعيد جيرالدو بعد انتهاء "الأجندة الدولية"، الزمالك يُحدد مصير محمود علاء بعد مواجهة أول أغسطس الأنجولى.

الأهلي يستعيد جيرالدو بعد إنتهاء "الأجندة الدولية"

يعود الأنجولى جيرالدو لاعب الأهلى إلى القاهرة غدا الأربعاء؛ للانتظام فى مران الفريق، بعد مشاركته مع منتخب بلاده فى لقاءى جامبيا والجابون، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية2021 المقرر إقامتها فى الكاميرون.

جنش يصل إسبانيا لخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل قبل العودة للزمالك

وصل محمود جنش حارس فريق الزمالك، إلى إسبانيا لخوض المرحلة الأخيرة من عمليات تأهيله قبل العودة خلال الشهر المقبلة إلى تدريبات الفريق الأبيض، حيث ينفذ جنش برنامجا للوصول إلى الجاهزية اللازمة للعودة إلى المشاركة مع الفريق فى المباريات بداية من شهر يناير المقبل.

الزمالك يُحدد مصير محمود علاء بعد مواجهة أول أغسطس الأنجولى

قرر مسئولو الزمالك، إرجاء حسم ملف رحيل محمود علاء مدافع الفريق الأبيض والمنتخب الوطنى، من عدمه، وذلك خلال الوقت الحالى لرغبة مسئولى الأبيض فى تركيز اللاعب خلال الفترة المقبلة فى المواجهات المقبلة التى تأتى بدايتها مواجهة إنبى، يوم 25 من شهر نوفمبر الجارى، على استاد السلام، فى الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز، ثم لقاء مازيمبى الكونغولى، المقرر له يوم 30 من الشهر ذاته، فى الجولة الأولى بدورى أبطال أفريقيا.

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الأهلى يتفاوض مع منتخب الشباب لحسم أزمة "خليفة" حسام غالى

يجرى مسئولو النادى الأهلى حالياً مفاوضات مع نظرائهم فى منتخب الشباب من أجل تحديد موقف عربى بدر لاعب وسط القلعة الحمراء ومنتخب الشباب.

رانيا علوانى رئيسا للجنة الطبية باتحاد السباحة

قرر مجلس إدارة اتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس اختيار رانيا علوانى البطلة الأولمبية، وعضو مجلس إدارة النادى الأهلى، رئيسا للجنة الطبية بالاتحاد خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يتراجع عن إجراء عملية لـ"بوطيب" بعد توصية التأهيل

رفض مسئولو الزمالك، خضوع المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق لعملية جراحية بعد الإصابة التى لحقت به فى الركبة عقب الفحوصات الطبية التى أجراها فى ألمانيا، وذلك بعد التوصية التى جاءت من قبل محمد أسامة طبيب الفريق بأن اللاعب يمكنه المشاركة فى التدريبات عقب الخضوع لعمليات تأهيل.

فريق المسدس يتوج بذهبية بطولة أفريقيا للرماية

حصل منتخب المسدس الموحد على على ذهبية الفرق فى بطولة أفريقيا للرماية التى تستضيفها الجزائر بمشاركة منتخب مصر فى مختلف الأسلحة.