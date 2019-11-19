ياسر الكنانى يلجأ للإعادة التليفزيونية لمعرفة صحة ضربة جزاء البنك الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ ياسر الكنانى المدير الفنى للألومنيوم إلى الإعادة التليفزيونية فى مباراة فريقه أمام البنك الأهلى لمعرفة مدى صحة ضربة الجزاء التى احتسبت لصالح المنافس فى نهاية الشوط الأول. ويلتقى البنك الأهلى مع الألومنيوم باستاد البنك حاليا فى الجولة الخامسة من مسابقة المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى. وقد احتسب حكم المباراة ضربة جزاء للبنك الأهلى وسط اعتراضات شديدة من الجهاز الفنى للألومنيوم أحرزها عمرو عزت مهاجم البنك فى المرمى. Advertisements يذكر أن البنك الأهلى يحتل صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل الألومنيوم المركز السادس برصيد 6 نقاط.

الكنانى

ياسر الكنانى

ياسر الكنانى

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