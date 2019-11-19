شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يعلن عن مسنق ومراقب مباراة نواذيبو والمصرى بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" رسمياً عن قائمة مسئولى مباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى للنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية، التى تجمع المصرى البورسعيدى بمضيفه نواذيبو إف سى بطل موريتانيا والمقرر إقامتها على استاد شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط فى التاسعة مساء الأحد المقبل الأول من ديسمبر المقبل بتوقيت القاهرة.

وتضم قائمة مسئولى المباراة الجامبى مارتن جوميز مراقباً للمباراة، فيما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى المغربى عماد الفاحوس، بينما يقوم السنغالى قالا نداى بمهام مراقب الحكام.