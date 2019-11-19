شكرا لقرائتكم خبر عن بالتعاون مع "تذكرتي".. فروع أورنج تستوعب جماهير مصر لمؤازرة المنتخب الأوليمبي (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إقبال كبير على مدار الساعات الماضية وتحديدا منذ صعود المنتخب المصري الأوليمبي لكرة القدم لمواجهة جنوب إفريقيا في الدور قبل النهائي، وهي المباراة التي تقام اليوم على ملعب استاد القاهرة في تمام الساعة الثامنة مساء، حيث حرصت الجماهير المصرية على شراء تذاكر المباراة من داخل فروع أورنج من أجل مؤازرة منتخبنا الوطني.

"الكثافة داخل الفروع كانت عالية جدا، وفقا لما رصدناه داخل بعض الفروع، حيث تقف الجماهير بشكل حضاري مشرف في انتظار الدور المحدد لها من اجل طباعة بطاقة المشجع "Fan ID" وربطها بتذكرة المباراة.

وسألنا محمد ربيع رئيس قطاع مبيعات الفروع بشركة أورنج مصر، حول نجاح الشركة في استيعاب تلك الكثافة الجماهيرية غير المسبوقة، فأكد أن الدور التمهيدي للبطولة كانت الكثافة طبيعية ومتوقعة، ولكن مع المستوى المبهر لفريقنا الوطني والتفاف الجماهير حوله فوجئنا بزيادة الكثافة مع المباراة الثالثة أمام منتخب الكاميرون، ونجحنا في التعامل مع تلك الجماهير العظيمة.

وأضاف ربيع "بعد صعود منتخبنا إلى الدور قبل النهائي، زادت الكثافة على فروع أورنج بشكل غير مسبوق، لدرجة أن بعض فروعنا ظلت مفتوحة حتى الساعة الثالثة فجرا، بالرغم من أن ساعات العمل تمتد حتى العاشرة مساءا فقط، ولكن تم إصدار التعليمات لمديري الفروع بضرورة استمرار العمل حتى الانتهاء من تقديم الخدمة لجميع العملاء المتواجدين داخل الفروع".

وشدد رئيس قطاع مبيعات الفروع بشركة أورنج مصر، على أن الدور الذي لعبته أورنج خلال بطولة أمم إفريقيا للكبار التي استضافتها مصر أيضا قبل 3 أشهر، ساهمت في ثقل خبرات الموظفين حول التعامل مع المشجعين، خاصة مع الكثافات الكبيرة التي تؤدي أحيانا لوجود طوابير خارج الفروع، لذلك تم مراعاة هذا الأمر خلال البطولة الحالية، حيث تم زيادة عدد أجهزة الكمبيوتر والطابعات الموجودة داخل الفروع من أجل ضمان سرعة وتيرة العمل وتقديم الخدمة بشكل متكامل للمشجعين.

ونوّه ربيع إلى التعاون المشترك والدعم الكبير الذي تقدمه شركة "تذكرتي" من أجل ضمان نجاح تلك المنظومة، بدءا من التدريب التقني الذي تم تقديمه لموظفي أورنج لتعريفهم بكيفية إصدار بطاقة المشجع وتذاكر المباريات، مرورا بالدعم الفني على مدار الساعة داخل الفروع، حيث يتواجد موظفو تذكرتي داخل فروع أورنج لضمان حل أي مشكلة تقنية تظهر أمام موظفي أورنج.

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الجدير بالذكر أن شركة أورنج تخصص 30 فرعا بمختلف أنحاء القاهرة والجيزة، من أجل ضمان تقديم خدمة الحصول على بطاقة المشجع وتذاكر مباريات بطولة أمم إفريقيا للشباب.

وأشار ربيع، إلى أن فروع أورنج هي المنفذ الوحيد أمام المشجع المصري للحصول على تذاكر المباريات وبطاقة المشجع، مما دفع الشركة للاستعانة بمجموعة من المتدربين وطلاب الجامعات المصرية من اجل مساعدة موظفينا داخل الفروع.

وحول وجود الوسائل الترفيهية داخل الفروع من أجل التخفيف عن العملاء بدلا من الانتظار طويلا، قال ربيع "نقوم بتنظيم بعض الفعاليات الترفيهية داخل الفروع مثل مسابقات لعبة ضربات الجزاء عبر نظارات الواقع الافتراضي VR، والتي لاقت إعجابا من جانب المشجعين، بجانب وجود منطقة الـ Experience Zone والتي يمكن من خلالها الاطلاع على أحدث المنتجات التي تقدمها أورنج لعملائها".

اللافت للنظر مما رصدناه داخل فروع أورنج أن غالبية الجماهير ينتمون لفئة الشباب من سن 16 إلى 25 عاما، ويحرص موظفو أورنج على ارتداء تيشرتات منتخب مصر خلال استقبالهم للمشجعين.

الجدير بالذكر أن شركة أورنج لديها خطة موسعة لزيادة عدد موظفيها داخل الفروع، وتقوم الشركة يوم 21 نوفمبر الجاري بعقد يوم توظيفي داخل أحد فنادق القاهرة من أجل إتاحة الفرصة أمام الباحثين عن فرص عمل للالتحاق بفروع أورنج والعمل بها، حيث سيتم إضافة ما يقرب من 200 موظف جديد.