شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر لجمهور الأهلى: نتمنى أن يكون مجهودنا مرضيا لكم.. نراكم قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى رسالة لجماهير ناديه عبر صفحة الفريق الرسمية على تويتر.

وقال فايلر "سعيد بوجودى هنا، نتمنى أن يكون مجهودنا على ملعب التتش مرضيا لكم.. نراكم قريبا".

رينيه فايلر قاد الأهلي فى 6 مباريات بـ3 مسابقات مختلفة حتى الآن، ونجح فى تحقيق الفوز بجميعها، حيث بدأ المهمة بمواجهة خارج الديار أمام فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وفاز بهدفين دون رد، ثم واجه الزمالك الغريم التقليدى فى مباراة السوبر المحلى المؤجل من الموسم الماضى وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبعد ذلك افتتح مسابقة الدورى الممتاز بالفوز على سموحة بهدف نظيف، ثم كرر فوزه على كانو سبورت فى مباراة الإياب بأربعة أهداف دو رد ثم عزف لحن الإبداع أمام الإنتاج الحربى وتفوق عليه بأربعة أهداف دون رد فى الجولة الثانية للدورى ثم واصل التفوق وهزم أسوان بخماسية مقابل هدف فى الجولة الثالثة للدورى.

حقق فايلر الفوز بنسبة 100% لعب 6 فاز فى 6 ولم يتعادل أو يخسر، سجل 19 هدفا وتلقت شباكه ثلاثة أهداف، خرج بشباك نظيفة فى 4 مواجهات.