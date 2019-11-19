شكرا لقرائتكم خبر عن محترفو الاتحاد السكندرى يلحقون بالبعثة فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلحق ثلاثى الاتحاد السكندري المحترف المالى ويلسون اكاكبو والليبى أحمد راشد والأوغندى إيمانويل أوكوى ببعثة الفريق بالبحرين، استعدادا لمواجهة المحرق البحرينى يوم 24 نوفمبر الجارى فى لقاء العودة المقرر بينهما بالعاصمة البحرينية المنامة.

كان الاتحاد السكندرى قد نجح فى تحقيق الفوز فى مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شىء فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الإسكندرية أحرزهما أحمد رفعت من ضربة جزاء وخالد قمر.

ويسعى طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى للخروج بنتيجة إيجابية فى تلك المباراة، خاصة أن الفريق سيعود لمواجهة الإسماعيلى بالدورى يوم 30 نوفمبر.