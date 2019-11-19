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شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه التقليدى يشكر السيسى على اعتماد أوراقه اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وأهدى الاتحاد المصرى للكاراتيه التقليدى هذا النجاح إلى روح الراحل إبراهيم المرحومى مؤسس الاتحاد المصرى والعربى والأفريقى، والذى أفنى عمره مدافعا عن اللعبة وساهم على انتشارها على المستوى المحلى والقارى والدولى.
وأكد رامى مكاوى، رئيس الاتحاد المصرى، على استمرارهم فى تعليم مبادئ الكاراتيه التقليدى تحت شعار "ابحث عن تهذيب الخلق - كن وفيا - كن مجتهدا - احترم الآخرين - تملك نفسك من الغضب".
من جانبه قال رامى مكاوى، فى تصريحات لليوم السابع، إن أوراق الاتحاد تتواجد لدى وزارة الشباب والرياضة منذ أكتوبر من العام الماضى، إلا أنها كانت مجمدة دون أسباب، لكن تلقى مساء أمس إخطارا من الوزارة بأنه تم اعتماد أوراق الاتحاد، وأصبح معترفا به رسميا من الوزارة.
وجاء نص البيان كالتالى ..
بيان الكاراتيه التقليدى
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