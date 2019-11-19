شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الاوليمبي يتفوق فى الأهداف 6 / 1 على الأولاد قبل مواجهة نصف النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد منتخب مصر الاوليمبى بقيادة مديره الفنى شوقى غريب إلى خوض مواجهة مهمة أمام نظيره الجنوب أفريقى فى تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، فى إطار نصف نهائى بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

يدخل منتخب مصر هذا اللقاء متفوقا على منتخب الأولاد من حيث النتائج والأهداف ونقاط الدور التمهيدى لذات البطولة.

نجح منتخب مصر فى الفوز فى الثلاث لقاءات على مالى وغانا والكاميرون والحصول على 9 نقاط كاملة، بينما فاز منتخب جنوب أفريقيا فى لقاء وحيد على كوت ديفوار، بينما تعادل فى لقاءين أمام كل من نيجيريا وزامبيا سلبيا ليحصد 5 نقاط.

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سجل منتخب مصر 6 أهداف عن طريق رمضان صبحى وأحمد ياسر ريان ومصطفى محمد الذى أحرز 4 أهداف، بينما لم يسجل منتخب الأولاد سوى هدف وحيد فى مرمى كوت ديفوار عن طريق نيبوهو موكيانا.

ومن المتوقع أن يدفع شوقى غريب فى لقاء اليوم بتشكيل يضم محمد صبحى فى حراسة المرمى، وأسامة جلال وأحمد رمضان بيكهام ومحمد عبد السلام، وأحمد فتوح وأكرم توفيق وعمار حمدى وكريم العراقى، ورمضان صبحى وعبد الرحمن مجدى ومصطفى محمد.