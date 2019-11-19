مصدر لـ" الخليج 365": فايلر يُخطط لضم مهاجم في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر في النادي الأهلي، عن أن المدرب السويسري رينيه فايلر يُخطط لضم مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية بشرط أن يكون له حق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لـ"يلا كورة" أن المدرب السويسري يطمح في التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لدعم الخط الأمامي للفريق.

Advertisements

وعلم الخليج 365 أن المهاجم الجديد قد يكون على حساب الجناح الأنجولي جيرالدو والذي يملك عروضًا للرحيل خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويضم الأهلي بين صفوفه عدد من المهاجمين وهم مروان محسن والمغربي وليد أزارو بالإضافة إلى صلاح محسن والنيجيري جونيور أجايي الذي أعاد فايلر توظيفه في هذا المركز منذ توليه ناصية الأمور الفنية في الفريق الفترة الماضية.

وشارك جيرالدو في مباراة واحدة رفقة الأهلي هذا الموسم وبالتحديد في مباراة سموحة والتي شارك فيها كاملة.