4 تناقضات.. البدري قبل وبعد موقعتي كينيا وجزر القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أرجع حسام البدري المدير الفني للمنتخب، التعادلين أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا المقررة في الكاميرون 2021، إلى الظروف الصعبة التي يعاني منها المنتخب خلال الفترة الماضية.

واعتبر البدري في تصريحاته عقب مباراة جزر القمر أن من يهاجمه يفتقد الوعي، وذلك بسبب الظروف التي يعاني منها المنتخب أبرزها غيابات بعض اللاعبين وإصابة أخرين.

ونرصد في السطور التالية 4 تصريحات متناقضة للبدري قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر وبعدهما:

التصريح الأول:

- بعد التعادل أمام جزر القمر قال البدري: "الغيابات والإصابات ومشكلة عدم تواجد لاعبي فريق بيراميدز أثرت سلبا على مستوى الفريق".

- بعد مباراة ليبيريا الودية: "أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه لديه البديل الذي سيعوض غياب محمد صلاح نجم ليفربول بسبب الإصابة"، كما علق على أزمة بيراميدز، قائلاً: "تدخلت في وقت لإصلاح الأمور وتصحيح الأوضاع، في وقت كان لابد للأمور أن تتحسن".

كذلك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة كينيا قال البدري: "وُفقت في اختيار قائمة مبدئية للمعسكر تضم 32 لاعبا، وضعنا في الحسبان حدوث ظروف استثنائية وهو ما حدث بالفعل، لذلك فضلت اصطحاب عدد أكبر من اللاعبين".

وكان نادي بيراميدز قرر عدم إرسال لاعبيه للمنتخب، اعتراضا على إخلال مبدأ تكافؤ الفرص بعد إعلان جدول الدوري، وكذلك استدعاء اللاعبين في وقت خارج الأجندة الدولية المعتمدة من الفيفا.

وكان البدري ضم سباعي بيراميدز ضمن قائمة مكونة من 32 لاعبا، وهم: عمر جابر، ورجب بكار، وعبدالله السعيد، ومحمد حمدي، وعمر جابر، وأحمد أيمن منصور، ومحمد فاروق، قبل أن يستبعدهم ويقرر ضم الثنائي كريم طارق، وأيمن أشرف.

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التصريح الثاني:

- قال البدرى، فى تصريحات لقناة أون سبورت، بعد التعادل أمام جزر القمر، إن تأخر إعلان الجهاز الفنى للمنتخب أثر سلبا على الاستعدادات للتصفيات، حيث لم يخض المنتخب سوى معسكر وحيد.

ولكن البدري خاض معسكرين مع المنتخب الوطني، الأول في شهر أكتوبر، ولعب ودية أمام بتسوانا، قبل ان ينطلق التجمع الثاني في الأول من نوفمبر، استغلال لفترة توقف الدوري، وخوض ودية أخرى أمام ليبيريا.

التصريح الثالث:

- "توقف الدوري كان له تأثيرًا سلبيا على مستوى الفريق"

ولكن البدري طلب انطلاق معسكر المنتخب مبكرًا في الأول من نوفمبر والاتفاق مع أحد المنتخبات لإقامة مباراة ودية لتجهيز اللاعبين، على أن ينضم المحترفين تباعا، ولم يشر إلى تضرره من قرار توقف الدوري، في الوقت الذي نجح فيه المنتخب الأوليمبي في تقديم مردود قوي رغم عدم مشاركة لاعبيه أيضا.

التصريح الرابع

- "البعض يهاجمني دون أدنى وعي منهم ويتحدثون كأن جميع الأمور تم توفيرها للمنتخب ولا توجد أي مشكلات لكن هذا خاطئ".

- البدري صرح قبل مواجهة كينيا خلال المؤتمر الصحفي أن المنتخب جاهز لخوض المباراتين.