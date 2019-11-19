جاريدو: دوري الأبطال حافز لي لتدريب النجم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني الجديد لفريق النجم الساحلي، إن دوري أبطال إفريقيا كان حافزًا له لقبول مهمة تدريب الفريق، مشددًا إنه يُريد تدشين مشواره في دوري الأبطال بالفوز.

وأعلن النجم عن تعيين المدرب خلال الأيام القليلة الماضية بعقد لمدة عام ونصف.

وأضاف جاريدو من خلال تصريحات في مؤتمر صحفي الثلاثاء لتقديمه لوسائل الإعلام : "أنا هنا بسبب الطريقة التي يلعب بها النجم وبسبب جماهير النادي، هذا الفريق يعرف كيف يفوز بالمباريات."

وأكمل: "دوري أبطال إفريقيا حافز كبير لي وكذا الحال بالنسبة للاعبين، النجم في المجموعة صعبة لذلك يجب أن نُعطي كل فريق قدره."

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وكانت قرعة دوري الأبطال قد أوقعت النجم الساحلي في المجموعة الأولى رفقة الأهلي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز من زيمبابوي."

واختتم: "مجموعتنا صعبة لذلك سنحاول أن نُدشن مشوارنها في هذه المجموعة بالفوز."

ومن المقرر أن يستضيف النجم الأهلي نهاية الشهر الجاري على الملعب الأولمبي برادس.

وسبق وأن درب جاريدو الأهلي حيث فاز معه بالكونفدرالية الإفريقية، كما درب الاتفاق السعودي والرجاء المغربي والعين الإماراتي.