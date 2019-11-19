الزمالك ينعي الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على نعي الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان والذي توفى أمس . وجاء بيان الزمالك كالأتي: " يشاطر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وأعضاء الجمعية العمومية سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد ونائب رئيس الدولة وجميع شيوخ آل نهيان في وفاة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة ". الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وأعضاء الجمعية العمومية سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد ونائب رئيس الدولة وجميع شيوخ آل نهيان في وفاة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة ". للفقيد الرحمة وللأسرة الصبر والسلوان .

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