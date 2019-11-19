خالد جلال يكشف السبب وراء تعادلات المنتخب الأول

كشف خالد جلال المدير الفني السابق لنادي الزمالك عن السبب وراء تعادلات المنتخب في المبارياتان التي خضهما في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال جلال في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن غياب الروح القتالية لدى لاعبي المنتخب من ضمن أسباب إخفاق المنتخب .

وواصل جلال قائلًا " غياب محمد صلاح نجم ليفربول وعبدالله السعيد لاعب

بيراميدز من ضمن أثروا بشكل سلبي على المنتخب، مشيرًا أن المنتخب يضم أيضًا العديد من العناصر المميزة ".

وأكد جلال أن المنتخب ظهر بأداء متواضع أمام كينيا وجزر القمر وأيضًا في المبارياتان الودياتان التي خضهما قبل إنطلاق التصفيات والجميع غير راض عن أداء

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المنتخب.

وأضاف جلال عن نتائج المباريات قائلًا:" لا أنظر للنتائج لأنه مازال متبقي وقت ولكن الإداء غير مرضي للجميع".

وأختتم مدرب الزمالك قائلًا :"حسام البدري المدير الفني للمنتخب في مهمة صعبة الفترة القادمة وعليه أن يعيد حسباته".

وكان أخفق المنتخب الأول في فخ التعادل على أرضة أمام منتخب كينيا بهدف لكلًا منهما، وحسم التعادل السلبي المباراة الثانية التي جمعته بجزر القمر أمس في ثاني جولات منافسات تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.