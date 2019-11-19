كشف مصدر مقرب من محمود تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب مصر، حقيقة استكمال اللاعب مباراة الفراعنة مع جزر القمر أمس بتصفيات أمم أفريقيا مصاباً.
وقال المصدر، أن تريزيجيه أنقذ نفسه من إصابة قوية في الربع الأخير من اللقاء، عندما فتح قدمه، لكنوقوفه سريعاً بعد ذلك جعله يتجنب الإصابة، وعندما نزل الجهاز الطبي للملعب للاطمئنان عليه كان اللاعب سليما .
وتابع أن اللاعب لم يستكمل المباراة مصابا أو يتحامل على نفسه كما تردد خلال الساعات الماضية .
كانت هذه تفاصيل خبر هل استكمل تريزيجيه مباراة مصر وجزر القمر مصاباً ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.