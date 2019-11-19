هل استكمل تريزيجيه مباراة مصر وجزر القمر مصاباً ؟

كشف مصدر مقرب من محمود تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب مصر، حقيقة استكمال اللاعب مباراة الفراعنة مع جزر القمر أمس بتصفيات أمم أفريقيا مصاباً

وقال المصدر، أن تريزيجيه أنقذ نفسه من إصابة قوية في الربع الأخير من اللقاء، عندما فتح قدمه، لكن

وقوفه سريعاً بعد ذلك جعله يتجنب الإصابة، وعندما نزل الجهاز الطبي للملعب للاطمئنان عليه كان اللاعب سليما .

وتابع أن اللاعب لم يستكمل المباراة مصابا أو يتحامل على نفسه كما تردد خلال الساعات الماضية .