الهلال يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة أوراوا الياباني

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادا لمواجهة أوراوا ريد ديامونذز الياباني في إياب نهائى دورى أبطال آسيا.

تركزت التدريبات على الجوانب الفنية واللياقة، حيث طبق الجهاز

الفني في الجزء الأول من المران عددًا من التدريبات اللياقية المتنوعة.

كما يلتحق اللاعب السوري عمر خربين ببعثة الفريق الخميس المقبل، وذلك بعد انتهائه

من المشاركة مع منتخب بلاده، فيما يؤدي الفريق مرانًا مغلقًا مساء يوم غد الأربعاء، تأهبًا لخوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

يستعد نادى الهلال لمواجهة أوراوا ريد ديامونذز الياباني في إياب نهائى دورى أبطال آسيا يوم الأحد ٢٤ نوفمبر على استاد سايتاما.

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