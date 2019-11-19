خالد جلال يطالب حسام البدري بالاستعانة بثلاثي المنتخب الأولمبي

أكد خالد جلال المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول واجب علية الإستفادة من ثلاثي المنتخب الأولمبي.

وقال جلال في تصريحات خاصة لـ"الوفد" أن ثلاثي المنتخب الأولمبي رمضان صبحي ومصطفي محمد وأحمد فتوح يعدون إضافة قوية للمنتخب الأول بجانب اللاعبين الموجودين حاليًا".

وأضاف جلال قائلًا:" يوجد علامات إستفهام كبيرة

حول أداء المنتخب الوطني الذي يضم العديد من اللاعبين على أعلى مستوى لم يمكن أحد من فهما مشيرًا أن البدري لدية وقت كبير لتعديل حساباته.

وكان أخفق المنتخب الأول في فخ التعادل على أرضة أمام منتخب كينيا بهدف لكلًا منهما، وحسم التعادل السلبي المباراة الثانية التي

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جمعته بجزر القمر أمس في ثاني جولات منافسات تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويحتل منتخب جزر القمر صدارة المجموعة بعدما لعب مباراتين فاز في واحدة وتعادل في الأخرى ولديه 4 نقاط .

وجاء في المركز الثاني منتخب كينيا الذي خاض مباراتين وتعادل فيهما ولديه نقطتان.

بينما يحل في المركز الثالث منتخب مصر حيث لعب مواجهتين وتعادل فيهما أيضًا ولديه نقطتان .

ويوجد في المركز الرابع توجو حيث لعب لقائين وتعادل واحدة وخسر الأخرى ولديه نقطة وحيدة.