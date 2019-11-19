تشكيل منتخب البرازيل لمواجهة كوريا الجنوبية وديًا

أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل التشكيلة الاساسية لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية خلال فترة التوقف الدولي . وجاء تشكيل البرازيل كالآتى : حراسة المرمى: أليسون . الدفاع: دانيلو، إيدير ميليتاو، ماركينيوس، رينان لودي . Advertisements خط الوسط: أرتور، فابينيو، باكيتا . الهجوم: جابرييل جيسوس، ريتشارليسون، كوتينيو . يلعب منتخب البرازيل مباراة ودية ضد كوريا الجنوبية على أرضية ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي الإماراتية.

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