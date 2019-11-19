طولان يكشف أهمية الوديات الأربعة لإنبي

أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي أن اللقاءات الودية الأربعة الأخيرة كانت فرصة للوقوف على مستوى بعض اللاعبين في جميع المراكز وأيضا الصاعدين الذين

تم تصعيدهم للفريق الأول .

أشار طولان الى أنه وقف خلال اللقاءات الأربعة على بعض الأخطاء وكيفية تصحيحها أولا

بأول.

كان الفريق البترولي قد لعب أربع مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري مع الانتاج الحربي ومصر المقاصة وخسر بنتيجة واحدة بهدف دون رد، ومع حرس الحدود ووادى دجلة وتعادل في اللقاءين دون أهداف.