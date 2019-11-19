غدًا.. إنبي يستأنف تدريباته قبل مواجهة الزمالك في الدوري

يستأنف فريق انبي تدريباته غدا" الاربعاء" استعدادا للقاء الزمالك يوم الإثنين المقبل في الجولة الخامسة للدوري الممتاز. كان الفريق البترولي قد لعب أربع مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري مع الانتاج الحربي ومصر المقاصة وخسر بنتيجة واحدة بهدف دون رد ،ومع حرس الحدود ووادى دجلة وتعادل في اللقاءين بدون اهداف. الدوري مع الانتاج الحربي ومصر المقاصة وخسر بنتيجة واحدة بهدف دون رد ،ومع حرس الحدود ووادى دجلة وتعادل في اللقاءين بدون اهداف. ونجح حلمى طولان المدير الفني لإنبي في الدفع بعدد من العناصر الصاعدة في مختلف المراكز مثل عبد الرحمن عماد موليد 99 واحمد قاسم وسط الملعب مواليد 2000 وزياد كمال مواليد 2001 " لاعب الوسط المهاجم".

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