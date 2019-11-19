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كوت ديفوار بالقوة الضاربة لمواجهة غانا

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أعلن حيدرا سواليهو المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأولمبي، التشكيل الذي يخوض به مباراة غانا، المقرر انطلاقها بعد قليل، على استاد

القاهرة، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

جاء تشكيل كوت ديفوار للمباراة كالآتي.. 

حراسة المرمى: إيرا تاب.

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خط الدفاع: كوديو دابيلا، محمد أوتارا، سيلاس جاناكا وإسماعيل ديالو.

خط الوسط: أبوبكر كيتا، جيان أماني، كوفي سبيستيان.

خط الهجوم: جونيور تراوري، يوسف داو وأيمار تيمتي.

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