يوسف حليمو ينهي إجراءات انتقاله لنادي طرابزون سبور التركي

أنهى نادي طرابزون سبور التركي إجراءات ضم ناشيء الإسماعيلي، يوسف وائل حليمو، لاعب وسط الدراويش من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب إلى أن النادي التركي، توصل لإتفاق نهائي مع الإسماعيلي بشأن ضمه يوسف حليمو من أجل انتقاله بشكل نهائي.

وأضاف المصدر إلى أن اللاعب سيسافر في النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل مع وكيله الفرنسي، لينضم لفريقه الجديد، وأن الصفقة تمت بمقابل ٢٥ ألف يورو، بالإضافة إلى نسبة حق الرعاية.

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وكان يوسف وائل حليمو، يلعب ضمن صفوف نادي الجونة قبل أن ينتقل

للإسماعيلي خلال الانتقالات الصيفية الماضية، وكان قد تلقى اللاعب عرضًا من نادي إيندفوهين الهولندي أيضًا بشكل رسمي، لكن فضل اللاعب النادي التركي من أجل فرص المشاركة بشكل أكبر.

وسيلعب حليمو، في حال انتقاله للنادي التركي مع صفوف فريق الناشئين تحت ١٩ عامًا، ويلعب صاحب ال١٦ عامًا، بجميع مراكز خط الوسط، وكمدافع، حيث يتمتع اللاعب باللعب بالقدمين بشكل جيد.