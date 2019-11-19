اونلاين | كورة اون لاين Iraq - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة العراق والبحرين بث مباشر بدون تقطيع Bahrain LIVE ماتش العراق bein SPORT H

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مشاهدة مباراة العراق والبحرين في تصفيات كأس العالم 2022، اليوم الثلاثااء 19-11-2019 .. بث مباشر لحظة بلحظة

يلتقي المنتخب العراقي بشقيقه البحريني بسلطنة عمان مساء الثلاثاء، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس آسيا وكأس العالم 2022 بقطر.

وتحتل العراق صدارة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، بينما البحرين حصدت ثمانية نقاط في المركز الثاني.