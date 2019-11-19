اونلاين | kora live| مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم 19-11-2019 مباراة ودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر kora live| مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم 19-11-2019 مباراة ودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد خسارة البرازيل في السوبر كلاسيكو الذي أقيم في المملكة العربية السعودية من الأرجنتين بهدفٍ نظيف من توقيع ميسي، يستعد منتخب السامبا لخوض ثاني مبارياته الودية في شهر نوفمبر الذي يشهد التوقف الدولي الأخير في العام الحالي 2019.

ستكون ثاني مباريات المنتخب البرازيلي في التوقف ضد كوريا الجنوبية المتطورة منذ بداية الألفية الثالثة، وتحديدًا منذ عام 2002 التي استضافت فيه كأس العالم مناصفةً مع اليابان، ونجح الكوريون في ذلك التوقيت في الحصول على المركز الرابع بعد الخسارة من تركيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

مشاهدة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، اليوم، حيث يواجه منتخب البرازيل كوريا الجنوبية ودياً فى الثالثة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "محمد بن زايد" في دولة الإمارات، حيث يسعى كل منتخب في تحقيق الانتصار وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المباراة، خاصة أن هناك ارتباطات ومنافسات قوية تنتظرهما.

وكان المنتخب البرازيلى قد خاض مباراة ودية ضد غريمه التقليدى الأرجنتين منذ أيام قليلة بالسعودية وخسر بهدف دون رد.

جاء هدف الأرجنتين عن طريق الأسطورة ليونيل ميسى بالدقيقة 14.

بث مباشر مباراة منتخب البرازيل اليوم ، ويأمل المنتخب البرازيلي أن يحقق نتيجة إيجابية خلال هذه المباراة وأن يعوض خسارته المريرة أمام المنتخب الأرجنتيني في السوبر كلاسيكو والذي أقيم في المملكة العربية السعودية، لتكون هذه المباراة هي الثانية له خلال شهر نوفمبر الجاري بعد أن توقف دولياً منذ بداية عام 2019 حيث التقى منتخب البرازيل ومنتخب كوريا الجنوبية خلال عام 2002، في كأس العالم والذي أقيم في اليابان وتمكن المنتخب الكوري من الحصول على المركز الرابع بعد أن خسر خلال مباراته أمام المنتخب التركي خلال المباراة التي أقيمت لتحديد المركز الثالث والرابع، وعلى الرغم من معاناة المنتخب الكوري في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، حيث فشل في إحراز أي أهداف خلال المباراة التي جمعت بينه وبين منتخب كوريا الشمالية، والمنتخب اللبناني وتعادل سلبياً خلال المباراتين ، وهذا ما يهدد صدارته في المجموعة الثامنة في التصفيات المشتركة لكأس آسيا وكأس العالم.

البرازيل Vs كوريا الجنوبية.

البطولة : مباراة ودية .

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القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 .

الملعب : استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة .

المعلق : حفيظ دراجي .

موعد المباراة :

في تمام الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 3:30 مساءاً بتوقيت الأردن.